Україна збільшила імпорт міндобрив на 69%, експорт - на 10%

Україна у січні-листопаді 2010 року збільшила імпорт мінеральних добрив на 69,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 383 млн. 48,1 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив збільшився на 10% – до 854 млн. 153,5 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна скоротила експорт мінеральних добрив порівняно з 2008 роком на 57% – до 857 млн. 847,7 тис. дол., імпорт – на 57,4% – до 257 млн. 345,8 тис. дол.