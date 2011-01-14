«Бісквіт-Шоколад» збільшив чистий дохід на 25,5%

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції, в 2010 році збільшила чистий дохід на 25,5% - до 860,2 млн. грн. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У цілому, за минулий рік підприємства корпорації виробили 64,1 тис. тонн кондитерських виробів, що на 8% перевищило аналогічний показник 2009 року. Це також більше плану, який був встановлений на рівні 5%-ного приросту виробництва.

Питома вага експорту в загальному обсязі відвантажень кондитерських виробів в 2010 р. склала 39%.

Президент корпорації Алла КОВАЛЕНКО зазначила, що в цілому задоволена підсумками року. Вона додала також, що наприкінці 2010 року попит на продукцію корпорації впав з боку малого бізнесу, що пов'язано з невизначеністю ситуації і нервозністю від введення нового Податкового кодексу.

У цей період, відзначила А.КОВАЛЕНКО, обсяги виробництва компенсувалися за рахунок роботи на експортні ринки: на Росію, Середню Азію, країни далекого зарубіжжя.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована в 2004 році у складі АТЗТ «Кондитерська фабрика« Харків'янка», АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ВАТ «Первухінський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. Г. Сковороди», ТОВ« Агрофірма «Петропавлівка».

