Губернатор Київщини наголошує на необхідності проведення інвентаризації земель
16:32, 14 січня 2011Агро
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Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголошує на необхідності проведення інвентаризації земель, які можна використовувати під посіви.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після наради у Білій Церкві щодо розвитку агропромислового комплексу регіону.
«Сьогодні завдання влади - зробити інвентаризацію землі не для того, щоб відібрати її, а для того, щоб знати, як використовувати… Якщо є земля, вона повинна оброблятися, і повинні бути плани її використання», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.
Водночас він зауважив, що мери міст області повинні знати, скільки їм потрібно продовольства для забезпечення населення, щоб напряму замовляти сільгосппродукцію у виробників.
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