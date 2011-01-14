Губернатор Київщини наголошує на необхідності проведення інвентаризації земель

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголошує на необхідності проведення інвентаризації земель, які можна використовувати під посіви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після наради у Білій Церкві щодо розвитку агропромислового комплексу регіону.

«Сьогодні завдання влади - зробити інвентаризацію землі не для того, щоб відібрати її, а для того, щоб знати, як використовувати… Якщо є земля, вона повинна оброблятися, і повинні бути плани її використання», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас він зауважив, що мери міст області повинні знати, скільки їм потрібно продовольства для забезпечення населення, щоб напряму замовляти сільгосппродукцію у виробників.