Україна заборонила ввезення з Болгарії сприйнятливих до ящуру тварин

16:35, 14 січня 2011
Агро
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Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив із 10 січня ввезення в Україну з Республіки Болгарія сприйнятливих до ящуру тварин, продукції та сировини з них.
Про це УНІАН повідомили в Держкомветмедицини України.
Повідомляється, що заборону введено у зв'язку з повідомленням Міжнародного протиепізоотичного бюро про реєстрацію захворювання тварин на ящур на території Болгарії.
 

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