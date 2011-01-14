Україна заборонила ввезення з Болгарії сприйнятливих до ящуру тварин
16:35, 14 січня 2011Агро
0
Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив із 10 січня ввезення в Україну з Республіки Болгарія сприйнятливих до ящуру тварин, продукції та сировини з них.
Про це УНІАН повідомили в Держкомветмедицини України.
Повідомляється, що заборону введено у зв'язку з повідомленням Міжнародного протиепізоотичного бюро про реєстрацію захворювання тварин на ящур на території Болгарії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter