У Київській обл. матеріально допомагатимуть господарствам, які вирощують худобу

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК запевняє, що влада регіону матеріально допомагатиме великим і малим господарствам, які займаються вирощуванням худоби і збільшують її поголів’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Білій Церкві.

«Сьогодні розмова, як наростити, дати роботу не тільки великим сільгосппідприємствам, але і забезпечити нею селян, які живуть у селі… Якщо ми це зробимо, то буде підвищено розвиток і тваринництва, і свинарства», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зауваживши, що порівняно з 2009 роком ситуація у тваринництві регіону, як і в інших галузях, значно покращилася.

Водночас губернатор наголосив, що сьогодні необхідно прийняти остаточне рішення, яким чином діяти далі, яким чином реформувати сільське господарство.

