Закон про держземкадастр буде ухвалений у І півріччі ц.р. – Держземагентство

Закон про Державний земельний кадастр буде ухвалений у Верховній Раді України у першому півріччі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Законопроект внесений народними депутатами. Ми домовилися з народними депутатами, що ми його разом допрацюємо. На заміну вони зареєструють у лютому інший законопроект про земельний кадастр. Закон про державний земельний кадастр буде ухвалений у першому півріччі цього року, але введений в дію з 1 січня 2012 року», – сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ повідомив, що автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру планується запустити також 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, законопроект «Про Державний земельний кадастр» №6090 був внесений до парламенту 18 лютого 2010 року народними депутатами Романом ТКАЧЕМ (НУ-НС), Валерієм БЕВЗЕНКОМ (Партія регіонів) і Русланом ЛУК‘ЯНЧУКОМ (БЮТ).

Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про Державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».

