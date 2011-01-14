На Київщині пропонується створити молочарські кооперативи

Для врегулювання закупівельних цін на молоко голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК пропонує створити молочарські кооперативи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді в м. Біла Церква, яка проходила за участю міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА та голів міських, районних, селищних та сільських рад щодо розвитку агропромислового комплексу регіону.

«Ми маємо розуміти, що кожен самостійно не зможе диктувати молокопереробному підприємству ціни на молоко. Для цього необхідно провести роботу зі створення молочарських кооперативів, в яких вже голова кооперативу буде узгоджувати ціни на молоко, укладати договори на його закупівлю, одним словом - матиме важелі впливу на керівників молокозаводів і відстоюватиме інтереси селян», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він додав, що «люди повинні мати постійний і стабільний дохід від виробленого власними силами молока».

У контексті сказаного губернатор запевнив, що обласна влада зі свого боку допоможе у створені таких кооперативів, зокрема щодо розробки статуту, виготовлення інших документів, печаток тощо.

