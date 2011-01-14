У Мінагропроді розраховують у лютому скасувати квоти на експорт зернових

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України розраховують у лютому скасувати квоти на експорт зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні в інтерв'ю журналістам в м. Біла Церква, де проходила нарада керівництва області з головами міських, районних, селищних і сільських рад щодо розвитку агропромислового комплексу Київської області.

«Найближчим часом, якщо знайдемо взаєморозуміння із зернотрейдерами, ми взагалі скасуємо квоти», - сказав він, додавши на уточнююче запитання, що це рішення буде ухвалено в лютому.

Водночас М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що міністерство ухвалило рішення збільшити експорт кукурудзи.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», була прийнята 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом було встановлено квоти на експорт пшениці та сумішей пшениці та жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти було введено на термін до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України подовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, із 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 грудня 2010 р. М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна.

