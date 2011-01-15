Янукович підписав закон про забезпечення харчування в армії та навчальних закладах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №2899-VI "Про внесення змін до розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, учнів (студентів) навчальних закладів та дітей.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 11 січня ухвалила в цілому закон України "Про внесення змін до розділу ХІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо забезпечення безперебійного харчування у збройних силах та навчальних закладах.

Законом передбачено дозволити у 2011 році замовникам для безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, а також дітей та учнів (студентів) навчальних закладів, харчування яких здійснюється за рахунок державних коштів, укладати договори про закупівлю послуг з харчування із суб’єктами господарювання - переможцями процедури закупівлі у 2009-2010 роках в межах відповідних бюджетних призначень із строком дії до 31 березня 2011 року. Також передбачено дозволити військовим частинам, військовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України передавати зазначеним суб’єктам господарювання на безоплатній основі та на умовах повернення у стані не гіршому, ніж на момент передачі, закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, згідно з визначеним Міністерством оборони України переліком.

Міністерству оборони України з метою погашення заборгованості за надані у 2010 році послуги з харчування особового складу Збройних Сил України доручено проводити розрахунки за фактично надані послуги згідно з укладеними договорами в межах відповідних бюджетних призначень.