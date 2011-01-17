Україна скоротила переробку винограду на виноматеріал до 417,7 тис. тонн

В Україні у 2010 році обсяги переробки підприємствами винограду на виноматеріали становили 417,7 тис. тонн, що на 3,5 тис. тонн, або на 0,8% менше, ніж у 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зазначається, що виноматеріалів вироблено 30,7 млн. дал (на 0,4 млн. дал., або на 1,4% менше).

У 2010 році збільшили переробку винограду підприємства Миколаївської (на 45,5 тис. тонн, або у 2,2 рази) та Закарпатської (на 3,1 тис. тонн, або на 66%) областей.

Удвічі зменшилися обсяги переробки винограду в Херсонській області.

На підприємства Одещини припадало 46% загального обсягу переробленого винограду, Автономної Республіки Крим – 22%, Миколаївської області – майже 20%.

Лише 22% від загального обсягу переробленого винограду становила власна сировина (у 2009 р. – 24%). Найменше використовували власний виноград підприємства Миколаївської (5,6%) та Закарпатської (8,3%) областей.

Середня ціна закупівлі винограду для переробки зросла з 2046 грн. за 1 тонну у 2009 році до 2487 грн. у 2010 році (на 22%). Це відбулося, в першу чергу, за рахунок підвищення цін на виноград у Закарпатській – з 1559 до 3415 грн. за 1 тонну, або у 2,2 рази, в Одеській – з 1725 до 2477 грн., або на 44%, Херсонській областях – з 1908 до 2654 грн., або на 39%. Підвищення ціни спостерігалося в усіх регіонах.

Найпоширенішими сортами винограду для переробки є "Аліготе" та "Ркацителі" – відповідно 11,6 і 10,8% у загальному обсязі переробленого винограду.

У 2010 році, порівняно з попереднім роком, середня масова концентрація цукрів у винограді знизилася зі 184,8 до 180,9 г/дм3 (на 2%).

Загальний випуск виноматеріалів, порівняно з 2009 роком, збільшили підприємства Миколаївської області – на 3,4 млн. дал (у 2,3 рази) та м.Севастополя – на 198,1 тис. дал (на 16%).

У 2010р. вироблено виноматеріалів для випуску вин 20,4 млн. дал (на 5% більше за минулорічний рівень), для закладки на витримку – 905,2 тис. дал (на 22%). У груповому асортименті виноматеріалів сировини для закладки на витримку та випуску столових вин виготовлено на 2,6 млн. дал, або на 21% більше, ніж у 2009р., інших видів виноматеріалів – на 1,6 млн. дал, або у 2,2 рази більше; шампанських та ігристих виготовлено на 2,1 млн. дал, або на 30% менше, для закладки на витримку та випуску кріплених вин – на 1,4 млн. дал, або на 18%, коньячних – на 1 млн. дал, або на 40% менше.

У загальному виробництві виноматеріалів зросла питома вага для закладки на витримку та випуску столових вин – з 39% у 2009р. до 48% у 2010 р., інших видів виноматеріалів – з 4,1 до 9,2%; скоротилася – шампанських та ігристих – з 23 до 16,5%, для закладки на витримку та випуску кріплених вин – з 26 до 21,5%, коньячних – з 8 до 5%.

Для закріплення виноматеріалів було використано 0,8 млн. дал спирту–ректифікату, що на 28% менше, ніж у 2009р.