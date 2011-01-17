«САН ІнБев Україна» погодилася на мінімальну ціну пива при постачанні в Білорусь

ПАТ «САН ІнБев Україна», один з найбільших виробників пива, підписала протокол про встановлення мінімальних цін на солодове пиво в додатку до угоди з білоруським державним концерном харчової промисловості «Белгоспищепром» про умови поставок до Республіки Білорусь пива солодового.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Ми підписали цей договір на свідомо невигідних для нас умовах, виключно для того, щоб не підвести наших партнерів-дистрибюторів в Білорусі. Переговори з «Белгоспищепромом» про поставку пива, виробленого нашою компанією, велися з осені 2010 року. Ці переговори були складними, враховуючи їх наміри ввести ліцензування на імпорт українського пива і припинити його відвантаження з України 1 січня 2011 року для тих компаній, які не приймуть їхніх умов», - прокоментував директор з правових питань та корпоративних відносин ПАТ «САН ІнБев Україна» Денис Хренов.

У компанії нагадали, що про свій намір ввести ліцензування на імпорт українського пива «Белгоспищепром» повідомив ще в серпні 2010 року. Компанія «САН ІнБев Україна» тоді заявила, що розцінює таку міру як дискримінаційну, якщо умови ліцензування будуть стосуватися лише імпорту українського пива, а не будь-якого імпортного пива. Крім того, ліцензування імпорту пива в цілому, як будь-які додаткові перешкоди для доступу імпортерів на білоруський ринок, будуть свідчити про відсутність повноцінної економічної конкуренції на даному ринку.

У компанії підкреслили, що для «САН ІнБев Україна» важлива сталість у доступі до ринків, оскільки планування здійснюється на довгостроковій основі. Ринок Республіки Білорусь досить важливий для компанії, оскільки частка експорту до Білорусі в загальному експорті компанії в 2009 році склала 29,6%. Зміна умов імпортування позначиться на експортній виручці компанії і позиції на ринку Білорусі.

Відзначається, що в довгостроковій перспективі нова політика «Белгоспіщепрома» може викликати негативні наслідки і для білоруського ринку пива, оскільки надмірна протекція місцевих виробників у результаті приведе до зниження конкурентоспроможності їх же продукту і в певній мірі обмежить у виборі білоруського споживача.

Довідка УНІАН. ПАТ «САН ІнБев Україна» - один з найбільших виробників пива, входить в пивоварну компанію Anheuser-Busch InBev.