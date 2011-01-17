Цукрові заводи України завершили переробку цукрового буряку і виробництво бурякового цукру.

Про це УНІАН повідомили у Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

За даними асоціації, в поточному сезоні цукрові заводи виробили 1 млн. 545 тис. тонн цукру з буряку врожаю 2010 року, що на 22% вище за показник минулого сезону (1,267 млн. тонн).

У поточному сезоні на цукрові заводи надійшло 13,366 млн. тонн цукрового буряку (у заліковій вазі), з яких перероблено 13,027 млн. тонн.

