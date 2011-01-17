Цукрові заводи України завершили переробку цукрового буряку
13:00, 17 січня 2011Агро
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Цукрові заводи України завершили переробку цукрового буряку і виробництво бурякового цукру.
Про це УНІАН повідомили у Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».
За даними асоціації, в поточному сезоні цукрові заводи виробили 1 млн. 545 тис. тонн цукру з буряку врожаю 2010 року, що на 22% вище за показник минулого сезону (1,267 млн. тонн).
У поточному сезоні на цукрові заводи надійшло 13,366 млн. тонн цукрового буряку (у заліковій вазі), з яких перероблено 13,027 млн. тонн.
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