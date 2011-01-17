Horizon Capital і Hartwall Capital придбали частку виробника ТМ «Інкерман»

Horizon Capital, приватний регіональний фонд прямих інвестицій, і Hartwall Capital (Фінляндія) оголосили про придбання частки в холдингу, що виробляє вина ТМ «Інкерман».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду.

Повідомляється, що в українській виноробній галузі створено прецедент одночасного залучення як стратегічного, так і фінансового інвесторів для розвитку сектора виробництва вина.

Згідно з повідомленням, на сьогодні ТМ «Інкерман» є стабільним лідером продажів в Україні. У поєднанні з перспективністю виноробства як галузі та високою рентабельністю бізнесу даний напрямок зацікавило найбільших інвесторів, які інвестують в Україні та зарубіжжі.

Керуючий директор холдингової компанії Андрій СТРІЛЕЦЬ зазначив, що для холдингу це ідеальний інвестор. «Ми бачимо значний потенціал у цій угоді. Наші нові партнери принесуть ресурси, західні технології та кращі практики бізнесу, що сприятиме зміцненню позицій ТМ «Інкерман» як на вітчизняному ринку виноробства, так і на зарубіжних ринках. В результаті більш ніж 2-річних спільних робіт з аналізу, дослідження кон'юнктури був обрано оптимального інвестора, який повною мірою розділяє місію і цілі холдингу - відродити та примножити вікові традиції і славу вітчизняного виноробства. У інвесторів вже є позитивний досвід розвитку галузі, зберігаючи концепцію і особливості місцевих брендів», - зазначив А.СТРІЛЕЦЬ.

Відзначається, що для Horizon Capital це вже сьома інвестиція фонду Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), який був створений у 2008 році.

Засновник і головний виконавчий директор компанії Horizon Capital Наталя ЯРЕСЬКО зазначила, що це придбання є гарним доповненням до існуючого портфелю EEGF II, який тепер включає ТМ «Інкерман» і компанію «Вітмарк» в Україну, а також групу винзаводів Bostavan в Молдові. «Компанії, що виробляють продукцію під ТМ «Інкерман», показали відмінні результати на внутрішньому і зовнішніх ринках в розвитку цього флагманського бренду. Тим не менш, ми всі згодні з тим, що існує ще достатньо можливостей для зміцнення ТМ «Інкерман» і збільшення її частки на ринку з урахуванням зростання рівня споживання вина в Україні і ближньому зарубіжжі. Операція дозволить бренду «Інкерман» надалі розширюватися на ринку за рахунок синергії знань українських виноробів і досвіду продажів і маркетингу сім'ї Hartwall, а Horizon Capital поділиться досвідом розвитку і ведення успішного бізнесу », - зазначила Н. ЯРЕСЬКО.

Відзначається, що, враховуючи значущість такої стратегічної інвестиції у винну галузь України, угода може стати поворотним пунктом не тільки для її безпосередніх учасників, але і для українського виноробства в цілому.

«Наша мета - побудова лідера ринку на основі сильних локальних брендів. Ми впевнені, що зможемо, спираючись на репутацію українських партнерів і традиції кримського виноробства, створити вина, гідні кращих світових зразків.Пріоритетами залишаються розвиток сировинної бази, поліпшення виноградників і методів виноробства при збереженні унікальних українських традицій. Ми зробимо все можливе, щоб підняти виноробство на вищий рівень», - повідомили представники Hartwall Capital Віктор ХАРТВОЛ і Мікаель ТЕРМАЛ.

Довідка УНІАН. Компанія напоїв Оу Hartwall Аb була заснована в 1836 році, коли Віктор ХАРТВОЛ заснував перший завод мінеральної води в Хельсінкі (Фінляндія). Oy Hartwall Ab побудували п'ятнадцятий найбільший пивоварний холдинг у світі за обсягом - через Baltic Beverages Holding (BBH), 50/50 спільне підприємство з Carlsberg Breweries. BBH швидко завоював лідерство на ринках Росії та країн Балтії і друге місце в Україні (серед інших такі бренди, як «Славутич» і «Львівська Пивоварня»). Oy Hartwall Ab пізніше була продана компанії Scottish & Newcastle, яка пізніше була придбана Carlsberg і Heineken. З 2008 року сім'я Hartwall продовжує свою підприємницьку діяльність у формі сімейної інвестиційної компанії Hartwall Capital. Інвестиції Hartwall Capital будуються на принципах довгострокового володіння і активної участі.

Horizon Capital є приватним фондом прямих інвестицій, який спеціалізується на інвестиціях у компанії із середньою капіталізацією і великим потенціалом зростання і прибутковості в Україні, Білорусі та Молдові.

