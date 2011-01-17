Набрав чинності наказ про перелік продуктів з ГМО

В Україні набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України № 971 від 9 листопада 2010 року про затвердження переліку харчових продуктів, в яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО).

Згідно з документом, до цього переліку входять соя, соєві боби і проростки, концентрат соєвого білка і його текстуровані форми, ізолят і гідролізат соєвого білка, соєве борошно і його текстуровані форми, замінник молока (соєве молоко), замінник сухого молока (сухе соєве молоко), консервована соя, варені або смажені соєві боби, смажене соєве борошно, а також продукти, отримані з використанням ізоляту соєвого білка, концентрату соєвого білка, гідролізату соєвого білка, соєвого борошна, сухого соєвого молока, ферментизовані соєві продукти, соєва паста і продукти з її використанням, соєвий соус, продукти, що одержані або містять соєве молоко (тофу, квашені напої, морозиво, майонез), соєва олія нерафінована або рафінована, соєвий лецетин і продукти, отримані або виготовлені з використанням зазначених продуктів.

Крім того, контролюються кукурудза для безпосереднього вживання в їжу, борошно кукурудзяне або таке, що містить кукурудзяну, крупа кукурудзяна, кукурудза заморожена і консервована, попкорн з кукурудзи, кукурудзяні чіпси, кукурудзяна олія нерафінована або рафінована, кукурудзяний крохмаль, мальтодекстрин, вироблений з кукурудзи, сиропи з кукурудзяного крохмалю, глюкоза, фруктоза і патока з кукурудзи.

Крім того, до списку увійшли картопля (для безпосереднього вживання в їжу), напівфабрикати з картоплі швидкозаморожені, пюре картопляне сухе, картопляні пластівці, картопляні чіпси, картопляні крекери (напівфабрикати), продукти з картоплі смажені: вергуни картопляні, картопля у скибочках, соломкою, а також концентрат з картоплі, зокрема: борошно для млинців, вареники з картоплею (напівфабрикати), пюре картопляне, яке не потребує варіння, продукти з картоплі швидкого приготування, зокрема сушена картопля, консерви з картоплі або такі, що містять картоплю, меляса, картопляний крохмаль, глюкоза і патока з картоплі.

Також до переліку увійшли томати для безпосереднього вживання в їжу (зокрема консервовані), томатна паста і пюре, томатний сік, напої, томатні соуси, кетчупи і продукти, що містять ці компоненти.

Крім того, у даному списку - кабачки в натуральному вигляді і продукти, отримані або виготовлені з використанням кабачків, диня у натуральному вигляді і продукти, отримані або виготовлені з використанням дині, папайя в натуральному вигляді і продукти, отримані або виготовлені з використанням папайї, цикорій і продукти, що містять цикорій, а також меляса, цукор, глюкоза, фруктоза, виготовлені з цукрового буряка.

Також до списку увійшли ріпак і продукти його переробки, лляна олія і продукти, які її містять, бавовняна олія і продукти, які її містять, пшениця в натуральному вигляді і продукти, виготовлені з пшениці, зокрема хліб і хлібобулочні вироби, а також продукти, що містять рис. Крім того, продукти дитячого харчування і сировина для їх виготовлення, харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, дієтичні добавки, виготовлені з використанням харчових продуктів, перерахованих у цьому переліку, а також харчові добавки, виготовлені з використанням харчових продуктів, перерахованих у переліку, і закваски, дріжджові культури і продукти, їх що містять.