Підприємства Вінницької обл. збільшили виробництво джемів, фруктових паст на 22%

У січні-грудні 2010 року підприємства Вінницької області, в порівнянні з січнем-груднем 2009 р., збільшили виробництво джемів, желе, фруктових паст на - 22%, скоротили виробництво консервованих овочів і фруктів - на 41%

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

Зокрема, в січні-грудні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 26,004 тис. тонн джемів, желе, фруктових паст.

У січні-грудні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 2,210 тис. тонн консервованих овочів і фруктів, що на 40,85% або на 1,526 тис. тонн менше, ніж у січні-грудні 2009 року.

В цілому у Вінницькій області 6 підприємств займаються виробництвом джемів, желе, фруктових паст, а також консервуванням овочів і фруктів.

