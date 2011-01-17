У Києві не працює майже половина бюветів – СЕС

Головний державний санітарний лікар міста Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО висловлює невдоволення ситуацією, що склалась у столиці з бюветним водопостачанням. За його інформацією, у місті не працює майже половина бюветних комплексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

А.ПОНОМАРЕНКО зазначив, що у місті стабільна ситуація з якістю води у системі централізованого водопостачання: “Санітарний стан централізованого водопостачання залишається стабільним. Щороку служба здійснює близько 10 тисяч досліджень мережі і фактично отримує результати відхилень у бактеріологічних і хімічних показниках. Бувають випадки, коли вода погіршується, але своєчасно приймаються заходи профілактичні”.

Водночас він висловив невдоволення тим фактом, що погіршилась ситуація з водопостачанням жителів столиці з бюветних комплесів, зокрема, зменшенням кількості працюючих бюветів.

“Ми маємо цифру на сьогодні не ту, яка б нас задовольняла. На сьогодні, на понеділок, у нас близько 90 бюветів не працюють. Це фактично майже половина. А ми вважаємо, що питна вода у бюветах найбільш цінна і якісна”, - сказав А.ПОНОМАРЕНКО.

Він наголосив на необхідності пошуку можливостей підтримувати роботу бюветних комплексів і пошуку єдиного господаря для цього господарства.

“І те, що в нас уже за нової адміністрації, нового керівництва КМДА, на сесії Київради затверджена програма “Питна вода в Києві”, ми маємо сподівання, що виведемо ситуацію з бюветними комплексами на ті значення, які повинні бути”, - сказав головний санітарний лікар столиці.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2009 року тодішній перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що влада Києва готова прийняти на баланс усі бюветні комплекси столиці. На розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації він звернувся до представників відповідних структур у районах міста з пропозицією передати на баланс столиці ті артезіанські свердловини, які вони не в змозі обслуговувати. Він наголосив, що ситуація потребує вирішення, оскільки з понад 200 бюветів у місті було більше 70 непрацюючих, тому що у районах відсутні кошти на ремонт та обслуговування.

На колегії йшлося, що загалом у Києві 224 бюветних комплекси, з яких близько 180 перебували на балансі райдержадміністрацій і ЖЕО, решта - у власності інших суб’єктів господарювання. При цьому на обслуговуванні «Київводоканалу» - лише 145 бюветів.