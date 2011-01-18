Військова прокуратура посилить контроль за якістю харчування військовослужбовців

Військова прокуратура Центрального регіону України посилить контроль за якістю харчування військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив військовий прокурор ЦРУ Микола ГОЛОМША.

За його словами, вжити такі заході контролюючий орган змушений через те, що наприкінці року зафіксовано низку фактів щодо забезпечення солдатів строкової служби неякісними продуктами харчування та у зв’язку з харчовими отруєннями військовослужбовців, зокрема у Харкові та Білій Церкві Київської області.

«Враховуючи це, в цьому році буде більше уваги приділено прокуратурою Центрального регіону здоров’ю військовослужбовців, зокрема, якості їхнього харчування, оскільки, як правило, ми реагуємо за наслідками. Тому ми поставили за мету дослідити причини таких подій», - сказав М.ГОЛОМША.

Також він зауважив, що цього року органи військової прокуратури ЦРУ приділятимуть підвищену увагу виконанню обов’язків військовослужбовців та осіб, які відповідають за призов на військову службу.

При цьому він пояснив, що впродовж минулого року прокурорами було притягнуто до відповідальності 7 військовослужбовців, які за грошову винагороду сприяли ухиленню від призову на строкову службу, а також 4 посадовців військових комісаріатів.

Водночас, він зауважив, що також у цьому році військові прокурори посилять контроль за додержанням законодавства у сфері використання земельних ділянок та майна, яке належить Міністерству оборони.

«Ми бачимо, як до військових об’єктів присмокталися всілякі комерційні структури. Через це дано розпорядження перевірити укладені договори та перевірити додержання бюджетного законодавства за використанням коштів, яких катастрофічно не вистачає військовим. Крім того, ми бачимо непоодинокі факти нецільового використання бюджетних коштів, у тому числі не без втручання військовопосадовців», - сказав він.