ВАТ «Вапнярський молокозавод» реорганізують у ТзДВ

Акціонери «Вапнярського молокозаводу» планують реорганізувати підприємство шляхом перетворення його з Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) в Товариство з додатковою відповідальністю ТзДВ.

Про це сказано в повідомленні, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, буде створена комісія з припинення діяльності ВАТ «Вапнярський молокозавод», а також затверджені план і умови перетворення.

Планується затвердити оцінку і умови викупу акцій в акціонерів, що не голосували за ухвалення рішення про припинення діяльності ВАТ «Вапнярський молокозавод», та затвердити порядок і умови обміну акцій на частки.

Всі відповідні рішення акціонери ухвалять 31 січня 2011 р. на позачергових загальних зборах.

Як повідомляв УНІАН, Вапнярський молокозавод планує викупити 100% своїх акцій у акціонерів.

Довідка УНІАН. Вапнярський молокозавод був створений у 1926 році (с. Вапнярка, Томашпольський район, Вінницька обл.). Завод займається переробкою молока і виробництвом твердих сирів і входить до складу торгово-виробничого холдингу «Терра Фуд».

24,43% акцій ВАТ "Вапнярський молокозавод" володіє Софія ВОЙТОВИЧ (член Наглядової ради), 24,35% - Тарас ВОЙТОВИЧ (голова Ревізійної комісії), 24,02% - Станіслав ВОЙТОВИЧ (голова Наглядової ради) і 23,02% - Наталія ВОЙТОВИЧ.

«Терра Фуд» - один з найбільших в Україні виробничо-торгових холдингів, який включає три напрями бізнесу: молочний, м`ясний і агропромисловий. До складу холдингу входять вісім підприємств молочного напряму - Білоцерківський молочний комбінат, Тульчинський маслосирзавод, Решетилівський маслосирзавод, Крижопільський сирзавод, Вапнярський молокозавод, Могилів-Подільський молокозавод, Новоодеський маслосирзавод, Корнинський сирзавод.

Частка підприємств холдингу «Терра Фуд» на ринку спредів на сьогоднішній день складає 35,7%, на ринку твердих сирів – 10%. М`ясний напрям холдингу представлений Тульчинським м`ясокомбінатом, агропромислове - агрокомплексом «Зелена долина», що об`єднує 15 агропідприємств.