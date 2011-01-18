Artemovsk Winery збільшив виробництво ігристих вин на 18% – до 16 млн. пляшок

Artemovsk Winery за підсумками 2010 року збільшив виробництво ігристих вин на 18,4%, в порівнянні з попереднім роком, – до 16 млн. 28,4 тис. пляшок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Наголошують, що таких результатів вдалося досягти завдяки реалізації комплексної довгострокової програми розвитку і модернізації підприємства, яка була впроваджена в 2006 році і реалізується і сьогодні. Програма модернізації включає реконструкцію та поетапне переоснащення цехів і виробничих приміщень, встановлення нового устаткування провідних європейських виробників, впровадження нових методів та інноваційних рішень у класичному виробництві.

Довідка УНІАН. Артемівський завод шампанських вин Artemovsk Winery виготовляє ігристі вина. На території України представляє торгові марки Krimаrt, «Артемівське», «Крим». Експортні постачання ігристого від Артемівського заводу шампанських вин охоплюють більше двадцяти країн світу.