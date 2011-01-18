Кукурудза залишається найбільш прибутковою серед зернових культур – УКАБ

За оцінками експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в 2010 році прибутковість виробництва кукурудзи на зерно в середньому по галузі склала близько 30%, зайнявши перше місце за рентабельністю, в порівнянні з традиційними зерновими культурами: пшеницею, ячменем і житом.

Про це УНІАН повідомила прес-служба УКАБ.

Як пояснюють у клубі аграрного бізнесу, висока прибутковість культури зумовлена зростанням її ціни в 2010 році більш ніж на 50%, в порівнянні з попереднім роком, що змогло перекрити втрати врожайності зерна через жарке літо.

Як відзначає експерт аграрних ринків УКАБ Роман СЛАСТЬОН, нинішня кон`юнктура ринку кукурудзи є вельми привабливою для виробників і може стати вирішальним чинником збільшення виробництва в 2011 році. За словами Р.СЛАСТЬОНА, ціна на кукурудзу на світових ринках продовжує зростати, а це є хорошим стимулом для розширення площ під цією культурою в новому сезоні.

Досить непогані перспективи очікуються і для виробників рапсу, адже ціна на нього також продовжує зростати, і в середньому в Україні вже досягла 4200 грн./т на умовах EXW. Враховуючи зменшення площ озимого рапсу в Україні під урожай 2011 року на 24% в порівнянні з попереднім роком, виробники можуть розраховувати на високу ціну рапсу нового урожаю.

Проте існують і деякі перешкоди для виробників рапсу і кукурудзи цього року. Зокрема, вимога щодо сертифікації рапсу під час експорту до Європи може стати причиною витіснення українського насіння цієї олійної культури на інші менш привабливі ринки.