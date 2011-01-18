У Харківській області виробництво с/г продукції скоротилося на 13%

У Харківській області об`єм виробництва валової продукції сільського господарства за 2010 рік скоротився на 12,9%, в порівнянні з 2009 роком.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управління статистики в Харківській області.

Згідно з повідомленням, у сільськогосподарських підприємствах області об`єм виробництва сільгосппродукції скоротився на 14%, в господарствах населення – на 12%.

За 2010 рік виробництво м`яса всіх видів (у живій масі) збільшилося на 1,7% – до 119,6 тис. тонн.

Виробництво яєць від птаці всіх видів збільшилося на 9,7% – до 1079,8 млн. штук.

При цьому виробництво молока всіх видів в регіоні за звітний період скоротилося на 2,9% і склало 467,6 тис. тонн.