Кабмін затвердив порядок акумулювання сільгосппідприємствами ПДВ на спецрахунках у банках

Кабінет міністрів України затвердив порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках.

Відповідну постанову № 11 від 12 січня 2011 року опубліковано на сайті уряду.

Порядком визначено механізм акумулювання сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках, які не підлягають сплаті до бюджету і нараховуються сільськогосподарськими підприємствами - суб`єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства і рибальства на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг).

Згідно з документом, сільськогосподарське підприємство у разі обрання спеціального режиму оподаткування відкриває впродовж одного звітного (податкового) періоду спеціальний рахунок (поточний рахунок зі спеціальним режимом використання) у порядку, визначеному Національним банком, за умови надання засвідченої органом Державної податкової служби копії свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування.

Сума податку на додану вартість, яка акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу, а, починаючи з 1 січня 2018 року, перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства.

У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства.