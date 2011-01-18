Кабмін затвердив квоти для фармпідприємств на отримання етилового спирту

Кабінет Міністрів України затвердив щорічні квоти на відвантаження фармацевтичним підприємствам спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (зокрема компонентів крові і виготовлених з них препаратів), окрім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, за ставкою акцизного податку у розмірі 0 грн. за 1 літр 100-процентного етилового спирту.

Відповідна постанова № 19 від 5 січня 2011 року «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» опублікована на сайті уряду.

Постанова передбачає, що до лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, належать лікарські засоби, включені в Державний реєстр лікарських засобів, окрім лікарських засобів, що мають міжнародну непатентовану назву «Етанол».

У перелік підприємств, які одержать етиловий спирт для виробництва лікарських засобів, увійшли 62 суб`єкти, серед яких: ВАТ «Галичфарм», квота – 79,316 тис. дал; ВАТ «Лубнифарм» – 20,050 тис. дал; ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» – 24,257 тис. дал; ВАТ «Фармак» – 98,807 тис. дал; ВАТ «Фітофарм» – 40 тис. дал; дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного підприємства «Ян» – 38 тис. дал; ЗАТ «Фармацевтична фабрика «Віола» – 39,440 тис. дал та інші.