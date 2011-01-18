"Астарта-Київ" хоче придбати цукровий завод у Хмельницькій області

У Хмельницькій області агропромхолдинг "Астарта-Київ" цього року має намір придбати Волочиський цукровий завод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів заступник голови Хмельницької ОДА з питань АПК Володимир ГАЛІЩУК.

"Практично завершується процедура придбання Волочиського цукрового заводу. До речі, в його реконструкцію "Астарта-Київ" вклала не менше 100 млн. грн. інвестицій", - сказав він.

Представник ОДА відзначив, що згаданий цукровий завод запустять і він працюватиме в сезоні цукроварінні цього року.

В.ГАЛІЩУК відзначив, що агропромхолдинг також має намір збільшити земельний банк у Хмельницькій області.

Довідка УНІАН. "Астарта-Київ" у Хмельницькій області володіє більше 30 тис. га землі і має Наркевицький цукровий завод.