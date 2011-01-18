У Херсонській обл. виробництво м’ясопродукції скоротилося на 19%, ковбас – зросло на 21%

У Херсонській області за підсумками 2010 року виробництво м`ясної продукції скоротилося на 19,3% в порівнянні з 2009 роком, а випуск ковбас – збільшився на 21%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, всього за минулий рік було виготовлено 2,74 тис. тонн м`яса і 0,173 тис. тонн ковбас.

При цьому в грудні 2010 року виробництво м`яса зросло на 29%, в порівнянні з груднем 2009 року, а в порівнянні з листопадом 2010 року – скоротилося на 6,8%, до 0,33 тис. тонн.

Виробництво ковбас у грудні 2010 року до грудня 2009 року зросло на 54,5%, а до листопада 2010 року – на 54,5%, до 17 тонн.