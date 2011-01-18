ЄС фінансує упровадження системи прогнозування врожайності МАРС в Україні

Європейський Союз фінансує упровадження системи прогнозування врожайності МАРС в Україні.

Про це УНІАН повідомили у представництві Європейського Союзу в Україні.

Повідомляється, що після завершення відкритого тендеру Представництво ЄС в Україні від імені Європейської комісії підписало договір на поставку устаткування і програмного забезпечення системи прогнозування врожайності МАРС з переможцем тендеру – українською компанією ТОВ "ЕПОС".

Наголошується, що ЄС фінансує поставку устаткування для системи МАРС на підтримку упровадження проекту ЄС «Виконання Україною зобов'язань щодо членства у СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторний підхід)».

Загальна сума технічної допомоги ЄС на підтримку сільського господарства і розвиток сільської місцевості України становить 9 млн. євро. Ця сума включає вартість проекту «Виконання Україною зобов'язань щодо членства у СОТ і реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторний підхід)», договорів на поставку устаткування і програмного забезпечення і реалізацію проекту «Твіннінг» з надання допомоги українській ветеринарній службі з метою поліпшення правових і технічних аспектів системи контролю за безпекою харчових продуктів.

Підписаний договір передбачає поставку комп'ютерного устаткування, програмного забезпечення, наукового устаткування для метеорологічних станцій, систем супутникової системи навігації, транспортних засобів для транспортування мобільних метеостанцій і офісного устаткування. Експлуатація системи прогнозування врожайності МАРС здійснюватиметься в шести областях України – Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Донецькій, Херсонській і Житомирській – Українським науково-дослідним інститутом прогнозування і випробування техніки і технології для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорєлова.

У повідомленні наголошується, що упровадження системи МАРС дозволить уповноваженим установам і організаціям України поліпшити визначення площ посівів і прогнозування урожаю і потенційних надлишків зернових культур і підвищити дієвість сільськогосподарської політики і міжнародної торгівлі в секторі зернових культур. Устаткування і програмне забезпечення системи прогнозування врожайності системи МАРС буде поставлене, змонтоване і запущене в експлуатацію впродовж наступних декількох місяців.

Довідка УНІАН. МАРС (Monitoring Agricultural ResourceS*) – система прогнозування врожайності на основі даних дистанційних вимірювань, метеорологічних спостережень, моделювання агрометеорології і статистичного аналізу. Використання системи МАРС в Євросоюзі координує спільний дослідницький центр Генерального директорату з сільського господарства і розвитку сільської місцевості, який надає Європейському Союзу допомогу наукового і технічного характеру.

