У Херсонській обл. виробництво консервованих овочів скоротилося на 57,5%

У Херсонській області виробництво консервованих овочів в 2010 році скоротилося в цілому на 57,5% в порівнянні з 2009 роком - до 17,2 тис. тонн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, зокрема, виробництво консервованих овочів торік скоротилося на 44,3%, до 15,05 тис. тонн, а консервованих овочів, фруктів, горіхів, грибів з додаванням оцту - на 70,6%, до 2,15 тис. тонн.

У грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року виробництво консервованих овочів виросло на 23,4%, а порівняно з листопадом 2010 року - скоротилося на 74%.

Виробництво консервованих овочів, фруктів, горіхів, грибів з додаванням оцту в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросло на 23,9%, а до листопада 2010 року - скоротилося на 24,7%.

Всього в грудні 2010 року підприємства області виробили 0,34 тис. тонн консервованих овочів і 0,17 тис. тонн консервованих овочів, фруктів, горіхів і грибів з додаванням оцту.

