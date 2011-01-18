В Україні виробництво молока в 2010 році зросло на 6,8%

В Україні за підсумками 2010 року виробництво рідкого обробленого молока зросло на 6,8%, порівняно з 2009 роком – до 812 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2010 року було вироблено 63,9 тис. тонн молока, що на 3,8% менше, ніж у листопаді 2010 року, і на 7,4% більше, ніж у грудні 2009 року.

