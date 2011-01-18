В Україні виробництво хлібобулочних виробів знизилося на 1,6%

В Україні в січні-грудні 2010 року обсяги виробництва хлібобулочних виробів становили 1 млн. 725 тис. тонн, що на 1,6% менше, ніж у 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в грудні було вироблено 153 тис. тонн хлібобулочних виробів, що на 5% більше листопада 2010 року і на 3% більше грудня 2009 року.

