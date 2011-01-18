В Україні виробництво цукру в 2010 році зросло на 22%

В Україні за підсумками 2010 року виробництво цукру білого кристалічного бурякового зросло на 21,5%, порівняно з 2009 роком – до 1,545 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в грудні 2010 року в країні було вироблено 72,6 тис. тонн цукру, що в 6 разів менше, ніж у листопаді 2010 року, і на 2,3% менше, ніж у грудні 2009 року.