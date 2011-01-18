Урожай зерна в 2010 році становив 39,2 млн. тонн – попередні дані Держкомстату

В Україні господарствами всіх категорій у 2010 році отримано 39,2 млн. тонн зерна у вазі після доопрацювання, з них зерна продовольчих культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражних зернових – 21,5 млн. тонн (55%).

Такі попередні дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 2009 роком виробництво зерна зменшилося на 14,8%, що обумовлено як скороченням площі збору на 5,8%, або 894,1 тис. га, так і зниженням урожайності зернових культур на 9,7%, або 2,9 ц/га.

У 2010 році урожай кукурудзи на зерно збільшився на 13,7% – до 11,9 млн. тонн, рису – на 3,5%, до 147,9 тис. тонн, що обумовлено розширенням посівів цих культур.

За рахунок як зменшення площ збору, так і зниження врожайності виробництво всіх інших культур зернової групи порівняно з 2009 роком знизилося: жита – на 51,3%, вівса – на 37,3%, гречки – на 29,1%, ячменю – на 28,3%, пшениці – на 19,4%, проса – на 15,9% (через зменшення зібраної площі).

Виробництво соняшнику збільшилося порівняно з 2009 роком на 6,4% і становило 6,8 млн. тонн (у вазі після доопрацювання), що обумовлено збільшенням площі збору на 7,9%, або 332,6 тис. га.

Виробництво ріпаку зменшилося порівняно з 2009 роком на 21,5% і становило 1,5 млн. тонн, що обумовлено як скороченням площі збору на 14,9%, або 151,1 тис. га, так і зниженням врожайності на 8,1%, або 1,5 ц/га.

Валовий збір цукрового буряка (фабричного) порівняно з 2009 роком збільшився на 36% виключно за рахунок розширення зібраних площ на 53,9% при середній врожайності 278,3 ц/га (у 2009 р. – 314,9 ц/га) і становив 13,7 млн. тонн.

Зазначається, що в Україні під урожай 2010 року сільськогосподарські культури були посіяні на площі 26,9 млн. га, зокрема сільськогосподарськими підприємствами – на 19 млн. га (70,6%), господарствами населення – на 7,9 млн. га (29,4%). Порівняно з 2009 роком загальна посівна площа зменшилася на 0,2%, або 43,7 тис. га.

У господарствах усіх категорій виробництво картоплі (18,7 млн. тонн) зменшилося проти 2009 року на 4,9%, овочів (8,1 млн. тонн) – на 2,6%, що обумовлено зниженням врожайності цих культур відповідно на 4,9% і 5%.

Обсяги виробництва плодово-ягідної продукції зросли на 7,8%, винограду – скоротилися на 13% і становили відповідно 1,7 млн. тонн і 407,9 тис. тонн.

Господарствами населення в 2010 році вирощено 97% загального врожаю картоплі, 88% овочів, 84% плодів і ягід, 24% зерна, 18% соняшнику, 8% цукрового буряка (фабричного).