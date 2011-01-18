В Україні в січні-грудні 2010 року виробництво кисломолочних продуктів скоротилося на 2,6%, порівняно з 2009 роком – до 477 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно повідомленню, в грудні 2010 року виробництво кисломолочних продуктів в Україні склало 34,6 тис. тонн, що на 7,9% менше, ніж в листопаді 2010 року, і на 4,6% менше, ніж в грудні 2009 року.

