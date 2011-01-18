В Україні виробництво ковбас у 2010 році зросло на 2,8%
17:28, 18 січня 2011Агро
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В Україні виробництво ковбасних виробів за підсумками січня-грудня 2010 року становило 270 тис. тонн, що на 2,8% вище показника за 2009 рік.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у грудні 2010 року в країні було вироблено 24,3 тис. тонн ковбас, що на 7,8% більше, ніж у листопаді 2010 року, і на 1,8% більше, ніж у грудні 2009 року.
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