Виробництво шоколаду зросло на 6,2%, кондвиробів – знизилося на 5,6%

В Україні в січні-грудні 2010 року виробництво шоколаду і продуктів, що містять какао, зросло на 6,2%, порівняно з 2009 роком і склало 349 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У грудні 2010 року виробництво шоколаду склало 40,3 тис. тонн, що на 6,5% більше, ніж у листопаді 2010 року, і на 8,1% більше, ніж у грудні 2009 року.

Виробництво кондитерських виробів з цукру, включаючи білий шоколад, у січні-грудні 2010 року знизилося на 5,6%, порівняно з 2009 роком – до 249 тис. тонн.

У грудні 2010 року виробництво кондитерських виробів склало 21,1 тис. тонн, що на 2,2% менше, ніж у листопаді 2010 року, і на 1,8% менше, ніж у грудні 2009 року.