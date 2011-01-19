У Херсонській обл. виробництво виноматеріалів скоротилося на 47%

У Херсонській області обсяги виробництва виноматеріалів у 2010 році скоротилися на 47%, в порівнянні з 2009 роком, - до 1,825 млн. декалітрів (дал).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, зокрема, виробництво шампанських та ігристих виноматеріалів скоротилося до 2009 року на 55,6%, до 408,7 тис. дал, коньячних - на 23,2%, до 520,8 тис. дал, виноматеріалів для випуску столових вин - на 46,8%, 794,7 тис. дал, для випуску кріплених вин - на 94,3%, до 11,1 тис. дал, інших - на 58,4%, до 61,3 тис. дал.

У той же час, виробництво виноматеріалів для закладки на витримку зросло в 14 разів - до 28,2 тис. дал.

У цілому випуск столових вин склав 43,6% від загального обсягу (у 2009 році - 43,4%), коньячних виноматеріалів - 28,5% (19,7%), шампанських та ігристих виноматеріалів - 22,4% (26, 8%).