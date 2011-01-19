Квоти на експорт зерна з України буде збільшено - Присяжнюк

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖЮК прогнозує, що найближчим часом квоти на експорт зерна з України буде збільшено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Результати квотування будуть переглянуті, і будуть виділені ще квоти», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр відзначив, що питання квотування експорту зерна буде обговорено із зернотрейдерами на нараді 27 січня.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві аграрної політики і продовольства України розраховують в лютому скасувати квоти на експорт зернових.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства М.ПРИСЯЖНЮК 14 січня в інтерв'ю журналістам у м. Біла Церква, де відбувалася нарада керівництва області з головами міських, районних, селищних і сільських рад щодо розвитку агропромислового комплексу Київської області.

Водночас М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що міністерство ухвалило рішення збільшити експорт кукурудзи.

Довідка УНІАН. Постанову Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», було прийнято 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом були встановлені квоти на експорт пшениці та суміші пшениці й жита (меслін), полби в обсягу 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено в обсягу 1 тис. тонн.

Квоти було введено строком до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, з 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 грудня 2010 р. М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна.