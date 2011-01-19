Росія загальмувала виділення Україні "цукрових" квот

Україні поки не вдається домовитися з Російською Федерацією про виділення квоти на безмитний імпорт цукру з України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Поки Росія нам, на жаль, не дає відповіді», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що цим питанням займаються профільні міністерства і Міністерство закордонних справ. При цьому міністр не уточнив, у чому конкретно причина невирішеності цього питання, сказавши лише, що справа не в обсязі.

«Їх не влаштовує не обсяг – їх не влаштовує наш цукор», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Разом із тим, перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ зазначив, що питання надання квоти буде вирішено на рівні двосторонньої міжурядової угоди.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН заявив, що питання про виділення Росією в 2011 році квоти обсягом 100 тис. тонн на імпорт цукру з України має бути розглянуто Митним союзом.

За його словами, це передбачено протоколом засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, яке провели Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН у Києві 27 жовтня.

Для розгляду цього питання Мінагрополітики України має підготувати обгрунтування й «відстояти» їх перед російською стороною, підкреслив В.МУНТІЯН.

Нагадаємо, Україна з червня минулого року обговорює питання про безмитні поставки до Росії цукру. На початку йшлося про квоту на 2011 рік обсягом 300 тис. тонн, а у вересні можливий обсяг квотування скоротився до 100 тис. тонн.

Фахівці інвестиційної компанії Phoenix Capital вважають, що експорт до Росії навіть 100 тонн цукру спровокує зростання цін на цей продукт на внутрішньому ринку України.