Тепла погода в Україні не несе загрози озимим культурам – Гідрометцентр

13:05, 19 січня 2011
Агро
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Плюсова температура, що встановилася на більшій частині України, не несе загрози озимим зерновим культурам. Про це в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.
За її словами, сьогодні в Луганській області температура знизилася до мінус 23-25 градусів, але територія області покрита шаром снігу 15-20 см, тому озимі перебувають в безпечних умовах. «Сніг лежить тільки в східній частині, а на решті території снігу немає, але температура, що встановилася, не дозволяє рослинам прокинутися і почати зростати. Тобто, вони перебувають в стані зимового спокою, і загрозливих явищ абсолютно жодних немає - немає провокації до передчасного зростання завдяки саме такому температурному режиму», - повідомила Т.АДАМЕНКО.
За оцінками Гідрометцентру, на сьогодні в Україні близько 90% озимих перебувають в доброму і задовільному стані, а 10% - проріджені, що відповідає природній нормі. «Ситуація на кінець осені виправилась і впродовж зими ніяких загроз не виникало. На сьогодні все дуже добре, і Україна має шанс одержати черговий добрий урожай», - сказала експерт.
Нагадаємо, в 2010 році посіви озимих культур становили близько 10 млн. га, зокрема на зерно – 8,2 млн. га. Дещо знизилися посіви пшениці й становили 6,5 млн. га. Жито посіяне на площі 290 тис. га. Ріпак посіяно на площі 1,08 млн. га, що приблизно на 0,4 млн. га менше, ніж 2009 року.
 

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