Житомирське ВАТ "Молочник" буде ліквідоване через "збільшення податкового тиску"

Житомирське ВАТ "Молочник", що належить ЗАТ "Укрпродукт Груп", буде ліквідовано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у дирекції компанії.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято на зборах акціонерів 24 грудня 2010 року.

Як сказано в повідомленні, причиною прийняття такого рішення став "податковий тиск на компанію, який заважає здійснювати їй господарську діяльність".

Довідка УНІАН. 97,6% акцій ВАТ "Молочник" належать компанії "Укрпродукт Груп" (Київ) - одному з найбільших виробників молочної продукції в Україну.

Підприємство випускає продукцію під торговими марками "Наш молочник", "Народний продукт" та інші.