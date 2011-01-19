Житомирське ВАТ "Молочник" буде ліквідоване через "збільшення податкового тиску"
13:16, 19 січня 2011Агро
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Житомирське ВАТ "Молочник", що належить ЗАТ "Укрпродукт Груп", буде ліквідовано.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у дирекції компанії.
Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято на зборах акціонерів 24 грудня 2010 року.
Як сказано в повідомленні, причиною прийняття такого рішення став "податковий тиск на компанію, який заважає здійснювати їй господарську діяльність".
Довідка УНІАН. 97,6% акцій ВАТ "Молочник" належать компанії "Укрпродукт Груп" (Київ) - одному з найбільших виробників молочної продукції в Україну.
Підприємство випускає продукцію під торговими марками "Наш молочник", "Народний продукт" та інші.
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