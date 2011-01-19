КПУ не голосуватиме за скасування мораторію на продаж землі - Симоненко

Фракція Комуністичної партії України не голосуватиме за законопроекти, якими передбачено скасувати мораторій на продаж землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він нагадав, що даний мораторій діє до 1 січня 2012 року.

«Ми категорично проти продажу землі», - наголосив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, треба докласти всіх зусиль, щоб Україна не стала «сировинним придатком для Європи та інших країн».

На переконання лідера КПУ, необхідно ухвалити закон, в якому визначити, що власником земельного паю є селянин, і «селянин, як власник паю, має бути в першу чергу членом кооперативного господарства», який повинен об’єднувати не тільки земельні паї, але й акумулювати фінанси.

Він зазначив, що селянам не вигідно здавати землю в оренду.

П.СИМОНЕНКО вважає, що селянину треба надати право продавати свої паї державному земельному фонду, який необхідно створити. За його словами, в такій ситуації «за ринковими цінами селянин продає землю державі».

П.СИМОНЕНКО наголосив, що парламент найближчим часом має ухвалити закони про кадастр землі та по цінову політику при продажу землі.

«Сьогодні немає реформ на селі, сьогодні є політика руйнації економічного потенціалу в агропромисловому комплексі», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ заявив, що закон про ринок земель планується прийняти у Верховній Раді України в першому кварталі 2011 року.

Він нагадав, що, згідно з дорученням Президента України, агентство до кінця січня має підготувати законопроект про ринок земель і внести його на розгляд Кабінету міністрів. Разом з цим законопроектом Держземагентство має також провести супровід законопроекту про державний земельний кадастр, щоб з 1 січня 2011 року відкрити продаж земель сільськогосподарського призначення.

М.КАЛЮЖНИЙ повідомив, що законопроект про ринок земель повністю розроблено.

