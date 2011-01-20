Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ

Завтра у північних, центральних областях України, а вночі і в Одеській, Миколаївській областях очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

У західних областях невеликий сніг і мокрий сніг, на решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

В Україні вночі та вранці місцями туман. На дорогах східної частини та подекуди у західних областях ожеледиця. Вітер південно-східний, в західній частині північний, 5-10 м/с.

Температура у східних областях вночі 10-15° морозу, на Луганщині до 20°, вдень 4-9° морозу, у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в Карпатах протягом доби 3-8° морозу. На решті території вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла (вдень у Криму та на півдні Одещини 4-9° тепла).

У Київській області у п’ятницю очікується мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура протягом доби близько 0°.

