«Бісквіт-Шоколад» планує збільшити оборот до 1 млрд. грн.

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших виробників кондитерської продукції, в 2011 році має намір зберегти темпи зростання виробництва і реалізації продукції, досягнуті в минулому році, і збільшити оборот до 1 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За словами президента корпорації Алли КОВАЛЕНКО, завданням-мінімум на 2011 рік є збереження торішніх темпів зростання виробництва на рівні 4-5%.

«У грошовому виразі ми плануємо вперше досягти річного обсягу виробництва на рівні не менше 1 млрд. грн. Розраховуємо на такий результат перш за все саме за рахунок збільшення випуску кондитерських виробів, а не ціни», - підкреслила А. КОВАЛЕНКО.

Вона зазначила, що нарощувати виробництво і реалізацію продукції компанія має намір за рахунок активного маркетингу і випуску ряду новинок.

Головними ризиками для кондитерського виробництва в нинішньому році вона вважає зростання цін на сировину, зокрема, на цукор, жири, какао-боби, а також на енергоресурси.

На внутрішньому ринку стримуючим фактором для розвитку кондитерської промисловості буде зниження купівельної спроможності населення у зв'язку з підвищенням вартості комунальних послуг, вважає глава компанії.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції.