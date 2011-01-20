УАК просить Азарова врегулювати колізії щодо операцій із зерном

Українська аграрна конфедерація звернулася до прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням розглянути можливість пом'якшення колізій, пов'язаних із змінами в оподаткуванні ПДВ внутрішніх й експортних операцій із зерном і технічними культурами, які набули чинності з 1 січня ц.р. Текст цього звернення має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі сказано, що з набранням чинності з 1 січня ц.р. змін в оподаткуванні ПДВ операцій із зерновими культурами, соняшником і ріпаком, які введено Податковим кодексом, українські аграрії опинилися у скрутному становищі.

По-перше, відміна оподаткування ПДВ операцій із зерновими й олійними культурами разом з відміною нульової ставки оподаткування ПДВ операцій щодо їх експорту, за експертними оцінками, призведуть до втрат виробників зерна на суму 10-12 млрд. грн. (з розрахунку на середній річний урожай зернових в обсягу 40 млн. тонн і 1,5 млн. тонн ріпаку)

Крім того, у зверненні наголошується, що до посередників, подальший продаж зерна якими після його першого придбання у товаровиробників не обкладається ПДВ, потрапили установи, на які чинним законодавством покладено, зокрема, і функції цінового регулювання ринку зерна шляхом його продажу в ході товарних інтервенцій (Аграрний фонд), а також ті, які, згідно з покладеним на них завданням, купують зерно в державний резерв і продають з резерву для поновлення запасів. «У 2011 році відбуватиметься абсурд – Аграрний фонд при продажу зерна, придбаного в 2010 році, при товарних інтервенціях, наприклад, з метою регулювання (зменшення) цін на ринку України, фактично буде змушений робити це ресурсами, які одномоментно, з 1 січня, виросли на 20%", - йдеться в листі УАК.

У листі наголошується, що такі ж наслідки будуть для продажу зерна під час його оновлення держрезервом, і не відомо, чи зможе він досягти мети, продаючи зерно за неконкурентною ціною. «Ми маємо штучно створену ситуацію, в якій і Аграрний фонд, і держрезерв, і деякі інші державні оператори, щоб виконувати покладені на них функції, повинні будуть продавати зерно, зазнаючи збитків», - йдеться у зверненні.

Крім того, це унеможливлює такий цивілізований вид діяльності, як формування елеваторами товарних обсягів зерна за рахунок придбання за власні кошти у товаровиробників дрібних партій зерна з подальшим продажем переробникам або експортерам.

Українська аграрна конфедерація просить М.АЗАРОВА доручити терміново розглянути проблемні питання, пов'язані з ПДВ, і якщо не повернутися до раніше діючого порядку оподаткування ПДВ операцій із зерном та олійними культурами, то «бодай відкласти до 1 липня ц.р. набуття чинності норм про відміну оподаткування ПДВ операцій із зерном при його подальшому продажу, як це зроблено в НК щодо відміни нульової ставки ПДВ щодо операцій з експортом зернових, тим самим давши можливість завершити всі операції із зерном урожаю 2010 року на умовах оподаткування 2010 року, а також відновити внутрішнє оподаткування ПДВ операцій з продажу ріпаку й нульову ставку щодо операцій з його експорту».

