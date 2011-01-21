У Криму виробництво зернових скоротилося майже на 16% – до 1,4 млн. тонн

У Криму в 2010 році виробництво зернових і зернобобових культур (у вазі після доопрацювання) склало 1 млн. 403,8 тис. тонн, що на 15,6% менше, ніж в 2009 році.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, зокрема, в сільськогосподарських підприємствах регіону вироблено 993,6 тис. тонн зерна (70,8% загального валового збору), в господарствах населення – 410,2 тис. тонн (29,2%). В порівнянні з 2009 роком об`єми виробництва зерна сільгосппідприємствами Криму скоротилися на 15,3%, господарствами населення – на 16,3%.

Врожайність прибраної площі склала 21,2 ц/га (у 2009 р. – 24,4 ц/га).

Зокрема, в 2010 році в Криму одержано 772,3 тис. тонн озимої і ярової пшениці (86,3% до 2009 року), 0,4 тис. тонн жита (80%), 470,4 тис. тонн ячменю (77%), 8,9 тис. тонн вівса (72,4%), 40,4 тис. тонн кукурудзи на зерно (112,8%), 1,5 тис. тонн проса (78,9%), 0,1 тис. тонн гречки (33,3%), 96,5 тис. тонн рису (101,7%).