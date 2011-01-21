На Вінниччині поголів'я свиней зросло на 7%, ВРХ – на 5%, птиці – на 15%

У господарствах всіх категорій Вінницької області за станом на 1 січня 2011 року поголів`я свиней зросло на 6,7%, великої рогатої худоби – на 5,2%, птиці – на 14,6%, в порівнянні з аналогічною датою 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, станом на 1 січня поголів`я свиней зросло на 6,7%, або 20,4 тис. голів, – до 444,2 тис. голів, поголів`я великої рогатої худоби – на 5,2%, або 18 тис. голів, – до 364,7 тис. голів, поголів`я птиці – на 14,6%, або 1,311 млн. голів, – до 10,286 млн. голів, а поголів`я овець і кіз – на 6,7%, або 2,6 тис. голів, – до 41,5 тис. голів.

Як повідомляв УНІАН, у господарствах всіх категорій Вінницької області в 2009 році поголів`я великої рогатої худоби збереглося на рівні 2008 року, в т.ч. поголів`я корів скоротилося на 2,7%. Поголів`я птиці в 2009 році скоротилося на 6,6%, тоді як поголів`я свиней зросло на 7%, овець і кіз – на 5,1% в порівнянні з 2008 роком.