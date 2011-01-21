ROSHEN збільшила продаж на 32% - до 1 млрд. дол.

Кондитерська корпорація ROSHEN, один з найбільших виробників кондитерських виробів, збільшила реалізацію продукції на 32%, проти 2009 року, - до більш ніж 1 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У 2010 році на кондитерських фабриках корпорації сумарно виготовили близько 410 тис. тонн продукції, що на 12,7% перевищує аналогічні показники 2009 року.

Довідка УНІАН. До складу Міжнародної кондитерської корпорації ROSHEN входять 4 українських фабрики: Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька; два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики „Ліконф" (РФ), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко» і «Літинський племзавод». Корпорація виготовляє до 200 видів кондитерських виробів. Загальний об`єм виробництва продукції досягає 400 тисяч тонн в рік.

За результатами трьох кварталів 2010 р. Roshen збільшила об`єми виробництва на 11%, в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2009 р., – до 285 тис. тонн.