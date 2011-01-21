"КОНТІ" в 2010 році збільшила продаж на 27% - до 4,2 млн. грн.

Кондитерська група «КОНТІ», один з найбільших виробників кондитерської продукції, в 2010 році збільшила об`єм реалізації продукції на 27% - до 4,2 млрд. грн. (за попередніми підсумками).

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що об`єм виробництва групи в 2010 році склав 238 тис. тонн, що на 8,4% більше, ніж в 2009 році.

Довідка УНІАН. Компанія «КОНТІ» заснована в 1997 році і входить в трійку лідерів кондитерського ринку України і десятку найбільших гравців у Росії. До складу групи входить ЗАТ «ПО «КОНТІ» і ЗАТ «КОНТІ-РУС». Виробничі активи групи: Донецька, Костянтинівська, Горлівська кондитерські фабрики, – в Україні і Курська КФ – в Росії.

Основні ТМ Групи: «AMOUR» (шоколад «Dolci», шоколадна плитка «AMOUR», шоколадні цукерки «EsfeRo», горіхи в шоколаді «AMOUR»), «Bonjour»-десерт, «Супер-контік», «Беліссімо», «Мелодіка», «Мамулин торт», «BisKonti», «Джек», «КонтіТофіта» і «Золота Лілія».