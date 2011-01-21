АМК порушив справу проти найбільших продавців соняшникової олії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу щодо ДП з ІІ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ТОВ «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» та інші) і ЗАТ «Пологовський олійно-екстраційний завод» (ТМ «Славія») за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку соняшникової олії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

У повідомленні зазначається, що за даними Держценінспекції, середній рівень цін на олію в цілому по Україні станом на 30 грудня 2010 року порівняно з 20 грудня 2010 року, тобто впродовж 10 днів, зріс на 8,9%. А саме: з 11,44 грн. до 12,46 грн. за літр.

З початку 2010/2011 маркетингового року роздрібні ціни на цю продукцію зросли в середньому на 16,17%: з 10,88 грн./літр до 12,64 грн./літр, у деяких регіонах країни вартість олії зросла до 16 грн./лтр. Отже, загальне зростання цін на олію за цей період становило 47%.

Також у повідомленні зазначається, що ДП з ІІ «Сантрейд», ТОВ «Кернел-трейд» і ЗАТ «Пологовський олійно-екстраційний завод» є основними постачальниками соняшникової олії в роздрібну торгівлю і належать до вертикально-інтегрованих груп, що дозволяє їм менше залежати від змін цін на сировині.

«Це, а також те, що сьогодні немає підстав стверджувати, що попит на соняшникову олію в Україні змінився, може свідчити про відсутність об`єктивних підстав для підвищення цін на цю продукцію», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2010 року АМКУ вже рекомендував ДП з ІІ «Сантрейд» і ТОВ «Кернел-трейд» утриматися від необгрунтованого підвищення цін на соняшникову олію найпоширеніших торгових марок соціального бренду.