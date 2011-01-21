Прокуратура вимагає повернення 17 млн. грн., виданих урядом Тимошенко херсонському агропідприємству

Прокуратура Херсонської області пред`явила позов про повернення 17 млн. грн., які були видані урядом Юлії ТИМОШЕНКО як компенсація херсонському агропідприємству.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури у Херсонській області, позов прокуратури поданий з метою захисту державних інтересів у бюджетній сфері 17 січня 2011 року до Господарського суду Херсонської області.

Зокрема, прокуратура вимагає стягнути з дочірнього підприємства ТОВ "Юг-тара" "Дніпровська аграрна фірма ім. Солодухіна" на користь Головного управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації неповерненої фінансової допомоги в сумі понад 17,6 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 10 червня 2009 року виділив 17 млн. грн. ТОВ «Юг-тара» для ДП "Дніпровська аграрна фірма ім. Солодухіна" для ліквідації наслідків квітневих заморозків 2009 року, від яких постраждали 100 тис. га посівних площ.

Кошти виділялися на поворотній основі з резервного фонду державного бюджету. Херсонська ОДА повинна забезпечити повернення виділених коштів до 1 жовтня 2010 року.

Проте в лютому 2010 року вказана агрофірма заявила про нові збитки, одержані унаслідок січневих морозів, у сумі 18,2 млн. грн.

Раніше одержана сума повернена не була.

У травні 2010 року керівник Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО звинуватив уряд Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні резервного фонду Кабміну, вказавши на необгрунтоване виділення 17 млн. грн. ТОВ «Юг-тара».

На президентських виборах директор «Агроторгової фірми ім. Солодухіна» Ігор ДАВИДЕНКО був довіреною особою кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО по 186-му виборчому округу.