ROSHEN планує почати будівництво ВР-комплексу в Липецькій області

Кондитерська корпорація ROSHEN, один з найбільших виробників кондитерських виробів, планує почати будівництво виробничо-розподільного комплексу в Липецькій області у 2011 році.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«У 2011 році почнеться будівництво виробничо-розподільного комплексу в селі Косирівка (Липецька обл., РФ). Комплекс розміститься на площі близько 23 га і складатиметься з кондитерської фабрики і розподільного центру класу А, загальною площею 70 тис. кв. м», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в компанії повідомили, що навесні 2010 року почалося будівництво нової кондитерської фабрики ROSHEN у Вінниці, яка буде базовим підприємством корпорації. В кінці грудня 2010 року завершився 1-й етап будівельних робіт – зведення залізобетонного каркаса будівлі фабрики, а також була запущена силова підстанція потужністю 25 Мвт, яка забезпечить підприємство електроенергією.

Також у Вінниці побудують найбільший в Україні молокопереробний комплекс, який включатиме підприємство з виробництва сухих молочних продуктів, згущених продуктів, а також масла і молочного жиру.

Також наголошують, що в 2010 році пройшов перший етап модернізації Клайпедської кондитерської фабрики (Литва). Вкладені засоби пішли на закупівлю і установку нових ліній з виробництва карамелевої продукції, а також на підвищення ефективності енергетичного господарства фабрики.

Довідка УНІАН. До складу Міжнародної кондитерської корпорації ROSHEN входять 4 українських фабрики: Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька; два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики „Ліконф" (РФ), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко» і «Літинський племзавод». Корпорація виготовляє до 200 видів кондитерських виробів. Загальний об`єм виробництва продукції досягає 400 тисяч тонн в рік.

За результатами трьох кварталів 2010 р. Roshen збільшила об`єми виробництва на 11%, в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2009 р., – до 285 тис. тонн.